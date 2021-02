Salgono su cofano Volanti e si riprendono, denunciati

(ANSA) - CREMONA, 02 FEB - Sono saliti sul cofano delle volanti della polizia e si sono fatti riprendere con i cellulari per poi postare il video su Instagram: per questo due ragazzini di Cremona sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e vilipendio delle istituzioni.

E' accaduto domenica sera in un quartiere periferico della città dove gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura erano intervenuti in ausilio al 118 per una persona che aveva manifestato atteggiamenti aggressivi in un appartamento. E mentre i poliziotti erano impegnati nell'intervento all'interno di un condominio, i due giovani hanno danneggiato la carrozzeria delle auto filmando la loro "impresa".

Allertati dal personale del 118, gli agenti sono tornati in strada ma del gruppo di ragazzi non c'era più traccia. Sono scattate le indagini e proprio grazie alla visione di alcuni video postati sui rispettivi profili social, i due sono stati identificati.

Si tratta di un 18enne con precedenti per rapina, spaccio, furto aggravato e violazione delle normative anticovid e di un minorenne, con precedenti per rapina e furto. (ANSA).