Moratti, vaccini agli over 80 dal 24 febbraio

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - In Lombardia "l'inizio della somministrazione dei vaccini anti-Covid per gli ultra ottantenni è previsto per il 24 febbraio". Lo ha precisato l'assessore al Welfare Letizia Moratti, durante le comunicazioni sul piano vaccinale in Consiglio regionale.

La raccolta degli adesioni per gli ultra ottantenni, ha specificato Moratti, avverrà tramite i medici di base o l'assistenza domiciliare, oppure attraverso l'accesso a un portale dedicato, direttamente o con il supporto supporto familiari. La persona sarà quindi ricontatta e sarà precisato il luogo in cui effettuare la vaccinazione. (ANSA).