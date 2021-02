Lombardia: respinta mozione sfiducia a Fontana su zona rossa

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto a maggioranza la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni per la settimana trascorsa in zona rossa per errore. La richiesta di dimissioni di Fontana e della sua giunta è stata bocciata con 47 Sì e 30 No.

In Aula non era presente al momento del voto Patrizia Baffi (ex Pd poi passata a Italia Viva e ora nel Gruppo Misto), unico consigliere di minoranza a non aver sottoscritto la sfiducia.

La Baffi è rientrata in aula al termine della votazione.

