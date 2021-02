In inverno c'è meno stimolo della sete, ma ugual bisogno d'acqua

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Anche in inverno è importante idratarsi, come accade d'estate, anche se lo stimolo della sete è ridotto fino al 40%.

"Spesso sottovalutiamo, che proprio nella stagione invernale il corpo umano può essere maggiormente esposto al rischio di incorrere in un deficit idrico - spiega Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e docente dell'Università di Bologna - Il motivo è da ricondurre ad una minor sensibilità del nostro organismo allo stimolo della sete, dovuta in primo luogo al meccanismo della "vasocostrizione", messo in atto dal nostro corpo in risposta alle basse temperature esterne." Questo meccanismo rappresenta una contrazione di vene e arterie che tende a ridurre la circolazione del sangue nelle zone periferiche e più esterne del nostro corpo: in questo modo il nostro organismo conserva il calore al proprio interno e mantiene costante la temperatura degli organi interni. Un effetto collaterale è però quello di ridurre la reattività del nostro cervello ai segnali inviati dall'organismo, fra cui in particolare lo stimolo della sete. Senza contare che si stima che respirare aria fredda e secca può in un'ora aumentare la perdita di fluidi corporei attraverso la respirazione di circa 5 ml.

"Una corretta idratazione - aggiunge Zanasi - parte proprio dalla buona abitudine di bere spesso e in maniera costante nel corso della giornata, anche nelle situazioni in cui la perdita di liquidi non è apparentemente significativa". (ANSA).