Folle fuga in auto, il video dei passanti prova in Tribunale

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Due persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver ingaggiato un folle inseguimento con i carabinieri da Cesano Maderno (Monza) a Saronno (Varese) dove a bordo di un'Alfa Romeo hanno terrorizzato pedoni e residenti sfrecciando per il centro storico e in area pedonale a gran velocità.

Ad aiutare, sabato sera, i carabinieri ad identificarli con certezza e ricostruire la dinamica dell'accaduto sono stati gli stessi presenti, tramite video girati con il cellulare e poi resi disponibili per le indagini. Al termine di una fuga iniziata per un "alt" ignorato, iniziata in Brianza e terminata nel Varesotto, il conducente della macchina ha perso il controllo ed è finito contro una rastrelliera. A quel punto, insieme ad altre due persone a bordo, è fuggito a piedi. Due di loro sono stati bloccati, tra gli applausi dei presenti. Il Tribunale di Busto Arsizio (Varese), anche grazie alla collaborazione dei cittadini, ha disposto per loro la misura cautelare dei domiciliari. È ancora in corso l'identificazione del terzo occupante dell'auto. (ANSA).