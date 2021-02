Focolaio a scuola a Viggiù,40 contagiati

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Un focolaio di Covid è scoppiato all'istituto comprensivo Martino Longhi di Viggiù, una quarantina i contagiati fra insegnanti e alunni delle primarie nel plesso della cittadina in provincia di Varese e in quello della frazione di Baraggia.

Per questo motivo, ha spiegato il sindaco Emanuele Quintiglio alla Prealpina, "su indicazione di Ats entrambe le scuole sono state sottoposte a sanificazione e questa settimana sono stati sospesi i servizi mensa, i rientri pomeridiani e il doposcuola".

(ANSA).