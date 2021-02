COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Sono 912 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, dove sono stati fatti 22.699 tamponi, per un rapporto del 4%, in calo rispetto al 6,3% di ieri. Diminuiscono di 10 i ricoverati nelle terapie intensive, mentre salgono di 55 quelli in altri reparti. I decessi sono 63.

Sul fronte dei vaccini, fino al 31 gennaio, in Lombardia, tra personale sanitario, sociosanitario, ospiti e operatori delle Rsa, sono state vaccinate 305.814 persone: 237.793 sono state le prime dosi (il 74% del totale), mentre 68.521 sono state le seconde dosi (21%). A spiegarlo il vice presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, secondo la quale la prima fase del Piano Vaccini si concluderà il 23 febbraio. La cosiddetta fase 1 bis, che prenderà il via il 10 febbraio, coinvolgerà invece Rsd, residenzialità psichiatriche, l'assistenza domiciliare e i suoi operatori, i centri diurni delle Rsa, i farmacisti, i dentisti e la sanità militare.

Per il consulente della Lombardia per la questione vaccinale, Guido Bertolaso, "il traguardo di vaccinare tutta la regione" prima di giugno "è assolutamente possibile". Critiche le opposizioni. "Dalla Moratti abbiamo appreso che non c'è alcun piano organizzativo vaccinale anticovid - ha detto la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza. "La Moratti non ha dato alcuna indicazione sul piano organizzativo, non ha indicato chi contatterà gli anziani, quali strutture saranno utilizzate per i vaccini, quale personale sarà messo a disposizione", ha aggiunto. Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto a maggioranza la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni per la settimana trascorsa in zona rossa per errore. La richiesta di dimissioni di Fontana e della sua giunta è stata bocciata con 47 Sì e 30 No. (ANSA).