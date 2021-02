Caritas ambrosiana,fondi a migranti Lipa

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Un refettorio riscaldato dove far mangiare i rifugiati del campo profughi di Lipa, che ora sono costretti ad aspettare per ore nella neve di ricevere un pasto caldo dalla Croce Rossa, ma anche una ambulanza per l'ospedale locale oltre e medicinali: così Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e Ipsia, che già nella prima fase dell'emergenza avevano fornito legna, hanno deciso così di portare aiuto alle oltre 900 persone che si trovano sull'altipiano bosniaco dove prima di Natale è andata a fuoco la tendopoli.

"Nel nuovo campo mancano ancora gli allacci idrici ed elettrici e l'acqua potabile deve essere trasportata su camion cisterna. I bagni chimici sono insufficienti e resi inutilizzabili dalle temperature. In queste condizioni, sono aumentati i casi di scabbia e le malattie da raffreddamento e si sono verificati anche alcuni casi, fortunatamente lievi, di assideramento" spiega Caritas Ambrosiana che ha aperto una raccolta fondi.

"Lipa - ha spiegato il direttore Luciano Gualzetti - è solo la punta più acuta di una crisi umanitaria che da anni si sta consumando alle porte dell'Europa. Affinché si possa trovare una soluzione per i profughi che vivono a Lipa, così come nelle tante altre situazioni tragiche lungo tutta la rotta Balcanica, serve che le istituzioni comunitarie facciano sentire la loro voce. Ci auguriamo che la recente missione degli europarlamentari italiani che hanno visitato il campo di Lipa possa contribuire a risolvere questo dramma e fare in modo che il diritto all'accoglienza di chi fugge da guerre e persecuzioni sia garantito". (ANSA).