Assessore,stop importazione riso birmano

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il governo faccia "sentire la propria voce in Europa per sospendere le importazioni di riso dal Myanmar". È questa la richiesta dell'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, dopo il recente colpo di Stato nel Paese asiatico.

"Non possiamo continuare a sostenere economicamente uno Stato in cui è in corso un golpe - ha spiegato Rolfi -. L'Italia produce metà del riso europeo e la Lombardia il 40% del riso italiano. Sarebbe opportuno che le istituzioni italiane tutelassero i nostri risicoltori, la qualità dei nostri prodotti e la sicurezza alimentare che il nostro riso sa garantire".

"Non è possibile continuare a penalizzare i nostri agricoltori per agevolare quelli di uno Stato in cui governano i militari. L'Italia alzi la voce, dimostri la propria autorevolezza da grande Paese agricolo e colga l'occasione per ridiscutere questi accordi totalmente punitivi verso le nostre aziende e oggi dopo il golpe non più accettabili anche sotto il profilo delle relazioni internazionali", ha concluso l'assessore. (ANSA).