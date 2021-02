A Milano riapre il 3 febbraio la Kasa dei libri

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Riapre al pubblico domani la Kasa dei libri di Milano che custodisce oltre 30 mila volumi.

"Tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì e la mattina del lunedì sempre su prenotazione, aspettiamo chiunque abbia voglia di scoprire (o riscoprire) le storie dietro ai volumi della collezione, guidati dal nostro racconto e nel rispetto delle regole che tutti abbiamo imparato a conoscere", assicurano dalla Kasa che ha sede in Largo Aldo de Benedetti.

Una buona occasione anche per toccare con mano un gruppetto di libri appena arrivati. Tra questi, l'esordio letterario di Elio Vittorini, 'Piccola borghesia', giunto direttamente da una biblioteca inglese con la sua scheda di lettura; una cosmografia stampata ad Amsterdam nel 1636; 50 volumi della collezione settecentesca 'Parnaso italiano' (con rare edizioni di autori come Dante e Metastasio); il primo libro che Saba pubblicò per Solaria, 'Preludio e fughe', in una copia che fa parte di una tiratura di soli 40 esemplari. (ANSA).