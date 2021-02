Milano riapre le mostre, ma chiede di farlo anche nel weekend

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Con l'ingresso della Lombardia in zona gialla a Milano riaprono musei e mostre. Martedì 2 febbraio riaprirà la Triennale, mercoledì il Pirelli HangarBicocca, mentre dal 9 febbraio ci sarà una graduale riapertura di mostre e musei civici, dal lunedì al venerdì, come previsto dal governo che non ha concesso l'apertura nel fine settimana.

Ma per l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno questo non basta. "Ritengo imprescindibile tenere aperte le porte dei musei e degli spazi espositivi anche nel fine settimana, quando lavoratori, studenti e famiglie hanno la concreta possibilità di accedervi - ha sottolineato -. Occorre essere consapevoli che le esposizioni, che siano permanenti o temporanee, accompagnano i visitatori in un percorso di conoscenza personale e di crescita collettiva, quindi svolgono un servizio pubblico di grande valore per l'intera comunità". (ANSA).