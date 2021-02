Goggia: 'Urla e tremendo dolore, ora serve coraggio'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore, misto all'enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente.

Ci vuole coraggio e ora bisogna metterlo in campo". Comincia così un lungo e intenso messaggio sui social di Sofia Goggia, dopo l'infortunio di ieri a Garmisch che le impedirà di partecipare ai Mondiali di Cortina. "Sono le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita... ma è anche l'amore delle mie compagne quando mi hanno circondata in un abbraccio di gruppo... prima che tornassi in Italia: prendo tutto e lo porto con me", prosegue Goggia nel suo post. "Le cose vanno come devono andare per destino, coincidenze e scelte: è sempre stato così, e lo sarà ancora - scrive ancora l'azzurra -. In quell'ottica fino a ieri c'erano i Mondiali: mi sento a pezzi". Un messaggio di speranza e forza chiude lo sfogo dell'atleta. "Ci vuole coraggio, e ora è necessario metterlo in campo. ONLYTHEBRAVE" (ANSA).