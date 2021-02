COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Con 17.151 tamponi effettuati è di 1.093 il numero di nuovi contagi registrato in Lombardia, con un tasso di positività al 6,3%. Salgono i ricoverati in terapia intensiva (+9), scendono negli altri reparti (-14). I decessi sono 52.

Oggi Milano, come tutta la Lombardia, ha iniziato la settimana con l'ingresso in zona gialla e i milanesi hanno quindi riscoperto questa mattina il piacere del caffè al bar o del pranzo al ristorante. Un'occasione, però "da vivere con grande senso di responsabilità affinché gli sforzi fatti finora non siano vanificati" ha ammonito su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana. "Non si può tornare indietro.

L'economia - ha aggiunto - è già fortemente compromessa e non possiamo permetterci nuove chiusure".

Intanto Regione Lombardia ha approvato un accordo con le farmacie lombarde per l'esecuzione di tamponi antigienici rapidi. "Si tratta - ha spiegato l'assessore al Welfare Letizia Moratti - di un importante contributo al contrasto della pandemia. E rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra gli attori in campo in questa lotta".

Si registra un timido risveglio delle iniziative culturali. A Milano domani riaprirà la Triennale, mercoledì il Pirelli HangarBicocca, mentre dal 9 febbraio ci sarà una graduale riapertura di mostre e musei civici, dal lunedì al venerdì. Ma l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno chiede l'apertura anche nei fine settimana". A Bergamo la maggior parte dei musei riaprirà il 3 febbraio.

Non si fermano i controlli per il rispetto delle norme anti Covid. La polizia di Como ha multato una quarantina di persone durante una cena abusiva organizzata in un ristorante di Appiano Gentile sabato sera. Denunciato anche il titolare di un noto locale milanese: 25 clienti ieri sera sono stati sorpresi all'interno del ristorante a cenare. Tutti sono stati sanzionati e rimandati a casa. (ANSA).