Appello rete civile, chiudere Cpr Milano

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Chiudere i Cpr a partire da quello di via Corelli a Milano": è l'appello lanciato da una rete di oltre 20 realtà della società civile milanese, da Fondazione Casa della Carità a Cgil, da Arci ad Acli.

"Negli anni - si legge nell'appello - i vari Cpr si sono dimostrati luoghi in cui le condizioni delle persone trattenute sono drammatiche, da un punto di vista del rispetto dei diritti e delle dignità delle persone, oltre che sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitario, della salute fisica e mentale e della sicurezza per i trattenuti e i lavoratori. Quanto accaduto in questi primi mesi, dimostra che il Cpr di via Corelli a Milano non fa eccezione. Le poche informazioni disponibili dimostrano le tantissime criticità che si stanno riscontrando riguardanti le condizioni materiali del trattenimento, il diritto alla difesa, le comunicazioni con l'esterno attraverso l'utilizzo di telefoni, l'assistenza sanitaria, la tutela dei soggetti vulnerabili". (ANSA).