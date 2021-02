Anpi Milano: 'Vergognose scritte antisemite su un muretto'

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il numero 666, la stella di David, la svastica e il simbolo delle SS sono le "vergognose scritte antisemite" apparse sul muretto di una abitazione in viale Fulvio Testi, nella periferia Nord di Milano durante le celebrazioni per il giorno della Memoria.

A denunciarlo è il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati secondo cui "questo ignobile atto offende la Memoria delle vittime della Shoah e i sentimenti democratici e antifascisti di tutti noi".

"Occorre sviluppare una forte controffensiva ideale e culturale di fronte al ripresentarsi di una sempre più pericolosa deriva antisemita. Il Giorno della Memoria - è convinto - non deve riguardare soltanto il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, ma anche gli altri 364 giorni dell'anno". (ANSA).