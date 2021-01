Incendio in appartamento nel pavese, persona all'ospedale

(ANSA) - PAVIA, 31 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a Broni (Pavia), per spegnere un incendio sviluppatosi in un appartamento al quinto piano di un condominio. Non sono ancora note le cause che hanno provocato le fiamme, con la formazione anche di una denso fumo bianco.

I danni sono stati limitati a una parte dei locali. Una persona che si trovava all'interno della casa è stata portata all'ospedale di Stradella (Pavia) in codice verde. Sul posto carabinieri e Croce Rossa di Stradella (Pavia). (ANSA).