Bologna-Milan 1-2, Rebic e Kessie in gol

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il Milan batte 2-1 il Bologna al Dall'Ara in un anticipo della 20/a giornata di serie A e si garantisce il primo posto in classifica per un'altra settimana.

Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Rebic, il più veloce a ribadire il pallone in rete dopo un rigore di Ibrahimovic parato da Skorupski. Altro rigore per il Milan a inizio ripresa, questa volta tirato e realizzato da Kessie. Nel finale, al 36', Poli segna e prova a suggerire la rimonta ma anche se a fatica il Milan difende la vittoria. (ANSA).