Piazza Loggia: pg, vicina chiusura indagine su minore

(ANSA) - BRESCIA, 30 GEN - "L'importante indagine nei confronti di un soggetto all'epoca minorenne per l'ipotesi di partecipazione alla Strage di Piazza della Loggia, condotta in stretto coordinamento con la parallela indagine della Procura ordinaria, è in fase di imminente definizione". È quanto emerge dalla relazione della Procura generale di Brescia nel corso dell'anno giudiziario della Corte d'appello di Brescia. Da tempo nel registro degli indagati è iscritto Marco Toffaloni, residente in Svizzera, e ritenuto partecipe delle attività preparatorie dell'ordigno che scoppiò il 28 maggio 1974 a Brescia provocando la morte di otto persone. All'epoca Toffaloni aveva 17 anni.

Già condannati all'ergastolo, Carlo Maria Maggi, ex ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, deceduto a dicembre 2018, e Maurizio Tramonte che sta scontando in carcere la condanna definitiva. (ANSA).