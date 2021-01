Musei: assessore, a Milano apertura coordinata a marzo

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Un piano strategico per la ripresa delle attività culturali, a partire da un'apertura coordinata del sistema museale cittadino dalla prima settimana di marzo".

E' quanto propone l'assessore alla cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno.

In un post su facebook, che accompagna la lettera dell'assessore sul tema pubblicata dal Corriere della Sera, Del Corno spiega che "Dobbiamo sottrarre la cultura alla frammentazione temporanea delle fasce di rischio, con continue aperture e chiusure, e pensare a un progetto di ripresa definitiva per ristabilire il diritto alla partecipazione culturale, sempre nel pieno rispetto delle indicazioni mediche per il contrasto alla diffusione epidemica". (ANSA).