Milano: Sala, mi auguro che si voti tra maggio e giugno

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Non sappiamo quando si voterà" a Milano "ma mi auguro che si voti tra maggio e giugno" e saranno "le elezioni milanesi probabilmente le più importanti degli ultimi decenni". È quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina è intervenuto al "Non congresso" promosso online da Alleanza civica del nord. "Entro febbraio voglio aver definito appieno il quando delle liste e dei partiti che mi supportano per impostare una buona campagna elettorale e cercare una la formula per far coesistere le varie istanze, e fare un buon lavoro di squadra - ha aggiunto -. Per fare una proposta per Milano sufficientemente nuova". "Voglio accelerare i tempi - ha concluso - poi si partirà casa per casa a conquistare il consenso necessario per vincere". "A Milano - ha ricordato Sala - non si vince mai facilmente, tranne un'eccezione che è stata la seconda vittoria di Albertini, a Milano si vince per 4-5 punti non di più, è tutto meno che facile. Ma le nostre possibilità sono molto buone perché abbiamo lavorato bene".

"Non è scontato che si vinca, non facciamoci condizionare dal fatto che non c'è ancora un avversario credibile e forte. E ricordo che non c'è per il centrodestra ma non c'è neanche per i 5 stelle al momento. Ma arriveranno. Dobbiamo essere preparati - ha aggiunto -. Noi facciamo la nostra strada che è quella di avere una proposta rinnovata ma che si basa sull'esperienza fatta in questi anni e su un campo largo ma sufficientemente coeso". (ANSA).