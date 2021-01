Inter, Stellini: "Felice per la vittoria e di Eriksen"

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Eriksen mi è piaciuto tantissimo, come tutta la squadra. Si sta applicando molto in un ruolo dove serve tanta intelligenza tattica e dove può offrire ottime prestazioni. La sua intelligenza la sfrutta per giocare buone partite come quella di oggi; ce lo teniamo stretto, perché può dare molto". Lo ha detto il viceallenatore dell'Inter, Cristian Stellini, intervistato da Dazn dopo la vittoria sul Benevento, in cui ha sostituito in panchina lo squalificato Antonio Conte.

"Ci aspettiamo che Eriksen, giocando con più continuità, migliori ancora. Si sta abituando a giocare in questo ruolo, anche in una fase alla quale non era abituato: quella difensiva.

Ci stiamo lavorando tanto e lui sta lavorando tanto, è un giocatore di alto livello. Scambio Sanche-Dzeko? Siamo molto contenti di Sanchez, come siamo molto contenti di tutti. Sono tutti molto coinvolti. Mi è piaciuta tutta la squadra, ma soprattutto Eriksen, mi è piaciuto tantissimo. Si sta applicando molto, ora ha delle opportunità". (ANSA).