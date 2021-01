Covid: pg Milano, perseguire nuove figure criminose

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Con la pandemia del Covid si è accentuata la "percezione dell'importanza della scienza e della tecnica nella regolazione dei rapporti sociali, fenomeno rispetto al quale il mondo del diritto non può rimanere indifferente sia nell'individuare e perseguire nuove figure criminose, sia nell'elaborare strumenti e modalità adeguati alle nuove sfide". Lo spiega il neo procuratore generale di Milano Francesca Nanni nell'intervento per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Soprattutto in tempo di pandemia, aggiunge, "si è diffusa una particolare attenzione alla salute dell'individuo" da tutelare nel lavoro, in famiglia e a "scuola". (ANSA).