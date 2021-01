Guidesi, zona gialla da lunedì ennesimo danno

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - La scelta del governo di inserire la Lombardia in zona gialla da lunedì anziché da domenica è "l'ennesimo danno" ai danni dei cittadini. Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

"Per la prima volta il cambio di 'zona' non parte dalla domenica ma da lunedì. Intanto i nostri esercenti hanno perso un'altra giornata di lavoro - scrive l'assessore-. Per vincere insieme è fondamentale che ognuno di noi rispetti le regole di prevenzione sanitaria: mascherine, igienizzante e distanziamento. Forza Lombardia". (ANSA).