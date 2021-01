Maldini: 'Ibra ha difeso compagni aggrediti da Lukaku'

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "In campo capita di litigare, è un episodio brutto da vedere ma finisce lì. Siamo pronti a difendere Ibrahimovic in ogni maniera se si dovesse tirare fuori il razzismo, che non ha niente a che vedere con lui. Lui era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci, ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku senza alcuna motivazione. È durata veramente troppo questa disputa". Sono le parole del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ai microfoni di Sky Sport, sulla lite tra l'attaccante rossonero e quello interista nel derby di Coppa Italia. Da Ibra mi aspetto che faccia quello che ha fatto fino a ora, i suoi numeri sono eccezionali", ha sottolineato.

"Nel mercato invernale siamo stati protagonisti, la proprietà ci ha permesso di fare quello che volevamo entro certi paletti economici - ha detto Maldini in merito alle operazioni portate a termine. Ora abbiamo la squadra per andare fino in fondo in entrambe le competizioni. Lo scudetto? Se facciamo 43 punti come all'andata... Come rosa siamo completi e abbiamo maggior consapevolezza. Se a fine anno non avremo vinto non sarà un problema. Lo sarebbe non provarci, perché significherebbe non avere le giuste ambizioni". (ANSA).