Turista investita e uccisa:gip Milano,servono nuove indagini

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Non può essere archiviata l'indagine e devono essere effettuate nuove indagini, tramite una "perizia", sul caso della 20enne turista coreana investita e uccisa da un tram della linea 9 a Milano la sera del 10 febbraio dello scorso anno. Nell'inchiesta è indagato per omicidio colposo l'autista e la Procura aveva chiesto per lui l'archiviazione.

La ragazza era stata investita dal mezzo che stava ripartendo dopo la fermata in piazzale Oberdan, vicino a Porta Venezia. Per il gip "le osservazioni del difensore" dei familiari della vittima sono "meritevoli di attenzione soprattutto in quanto" il filmato "conferma un lasso di tempo di cinque secondi dalla chiusura delle porte e la partenza del mezzo", in quel "momento Kim Jung Eun (la vittima, ndr) si trovava stesa di fronte al tram".

Per il giudice nell'indagine c'è una "mancanza di dati e quindi" la "impossibilità di una completa analisi del fatto, la necessità di un approfondimento delle indagini". Accolta l'istanza dei legali dei familiari della giovane, gli avvocati Matteo Politano e Stefania Balarini. (ANSA).