Sanità: San Matteo di Pavia punta su Neurologia

(ANSA) - PAVIA, 29 GEN - La Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia punta anche sulla Neurologia per sviluppare ulteriormente le proprie attività in futuro: ma questa scelta, presente nel Piano organizzativo strategico dell'ospedale, non mette in discussione la stroke unit (dove vengono curate le persone colpite da ictus cerebrale) realizzata insieme alla Fondazione Mondino (l'istituto neurologico pavese). E' quanto emerso dall'odierno incontro tra i vertici del San Matteo e i principali rappresentanti della politica pavese: il sindaco del capoluogo, Mario Fabrizio Fracassi, il presidente della Provincia, Vittorio Poma, i parlamentari e i consiglieri regionali.

"Siamo e saremo un'opportunità per il sistema sanitario pavese - ha dichiarato il presidente Alessandro Venturi -, perché il San Matteo rappresenta non solo un Policlinico che è profondamente innervato nella vita della città, ma anche un'istituzione plurisecolare che insiste su questo territorio da molti secoli. L'esperienza del Covid-19, vissuta durante questi mesi, ha proiettato il San Matteo in un panorama non solo nazionale ma anche internazionale quale è la sua giusta sede e la sua giusta collocazione".

Durante l'incontro è stato ricordato che in Lombardia "il San Matteo è uno dei più importanti dipartimenti di emergenza e urgenza", con "oltre 102.000 accessi in Pronto Soccorso, 35.765 ricoveri, di cui oltre il 44% ricoveri ordinari in urgenza; è di fatto l'ospedale di riferimento non solo per la provincia di Pavia ma anche per il lodigiano e il basso milanese".

"In questo contesto di eccellenza clinico-assistenziale - è sottolineato in una nota del San Matteo - si inserisce la realizzazione di un Dipartimento di Neuroscienze e di una Struttura di Neurologia, attualmente non presenti nel piano di organizzazione e, invece, presenti nelle strutture con cui si confronta". (ANSA).