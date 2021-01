Procura Figc acquisisce referto caso Ibra-Lukaku

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La procura federale della Figc ha chiesto di acquisire il referto dell'arbitro sulla lite Ibrahimovic-Lukaku per accertare quali condotte siano state segnalate e oggi punite dal giudice sportivo. Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione.

Dal punto di vista regolamentare l'arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche. Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni". (ANSA).