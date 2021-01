Pioli, non serve guardarsi indietro ma solo avanti

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Non serve guardarsi indietro, dobbiamo guardare avanti e alla prossima partita": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna, primo match del girone di ritorno per i rossoneri.

E' un momento cruciale a livello psicologico per la squadra rossonera reduce da due ko consecutivi. "Il mio ruolo è sempre suddiviso tra lavoro sul campo e quello mentale. Sapevamo che certe prestazioni potevano essere migliori, come quella con l'Atalanta. Non ho mai cambiato idea sul valore della mia squadra", chiarisce Pioli.

Il tecnico del Milan raccoglie poi i complimenti di Sinisa Mihajlovic che parla di 'primo posto meritato'. "Condivido a pieno quello che ha detto Sinisa. Stiamo facendo un ottimo percorso. Abbiamo 18 punti in più rispetto allo scorso anno - commenta Pioli - quando abbiamo terminato a 16-17 punti dalla Juve. La lotta per la champions sarà però molto agguerrita fino alla fine". (ANSA).