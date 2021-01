Pioli, Bennacer e Mandzukic probabilmente convocati

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il Milan per la sfida di domani contro il Bologna ritrova Bennacer, giocatore chiave per il centrocampo rossonero. "Sta meglio ma è stato fuori molto. Sarà probabilmente convocato, ma non credo sia pronto per partire dall'inizio", spiega il tecnico rossonero Stefano Pioli che potrebbe contare a partita in corso anche su Mandzukic, assente nel derby di Coppa Italia. "Ha avuto un problema alla caviglia, ieri si è allenato e stava meglio. Se anche oggi lavorerà in gruppo, allora domani potrà essere convocato".

Assente invece Brahim Diaz: "Ha un fastidio muscolare che sarà rivalutato la prossima settimana. Abbiamo bisogno del maggior numero di giocatori possibile, perché tra poco ricominceremo con l'Europa League. Ma ieri abbiamo fatto un grande allenamento, con parecchi recuperi e sono soddisfatto". (ANSA).