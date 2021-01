Kjaer, il Milan deve credere allo scudetto

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Il Milan deve credere allo scudetto, con la mentalità giusta. Siamo primi. Il nostro obiettivo era prendere ogni partita come una finale e prepararla al massimo": il difensore del Milan Simon Kjaer, che non sarà a disposizione domani contro il Bologna perché infortunato, racconta aspettative e obiettivi della stagione rossonera sui canali del club.

E il Milan per continuare a sognare dovrà fare meglio delle dirette rivali: Juventus e Napoli, secondo Kjaer. "La Juve è sempre la Juve - spiega il difensore - ha grandi giocatori.

Anche il Napoli. Come ho detto, loro sono dietro e noi siamo primi, quindi dobbiamo pensare a noi. Oggi il campionato è più difficile, ma se facessimo il massimo, e con un po' di fortuna...E' importante prendere le partite una alla volta".

Ad incidere sul gruppo rossonero è soprattutto la presenza di Ibrahimovic in squadra. "E' difficile spiegare com'è Ibra. Il suo modo di lavorare - racconta il difensore - la sua mentalità, non li ho mai visti nella mia carriera. Una cosa che sappiamo tutti è che il suo obiettivo è vincere. E' solo da guardare Ibra, non saranno tanti i giocatori ad arrivare così a 40 anni.

Lui e Mandzukic insieme? Non è una coppia facile per i difensori. Mario è uno che sta sempre addosso, non lascia mai un metro". (ANSA).