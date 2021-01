Inter, Conte: "Dzeko? Io non ho chiesto nulla alla società"

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Dzeko? Innanzitutto non ho chiesto niente alla mia proprietà. Se qualcuno accosta Dzeko all'Inter per mia volontà siete lontani anni luce, non mi piace sembri sempre un capriccio del tecnico. Quest'anno ho veramente influito poco sul mercato". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Benevento.

"Ho rispetto per Dzeko, per la Roma e per i miei giocatori, ho detto sempre che rimarremo così a meno che non ci sia qualcuno che vuole andar via - ha proseguito -. Conosciamo la nostra situazioni, inutile fare fumo o sollevare instabilità, non trovo giusto ci siano situazioni che possono minare la concentrazione della squadra. Sono il primo a non voler distrazioni". (ANSA).