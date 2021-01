Covid: Terzo settore in Lombardia ha perso oltre un miliardo

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il Terzo Settore lombardo soffre le conseguenze delle pandemia: nel 2020, le perdite per il comparto sarebbero oltre un miliardo di euro. Lo afferma un rapporto della Fondazione Cariplo che, grazie alla collaborazione dell'Istat, ha prodotto una stima degli impatti della pandemia sugli Enti di Terzo Settore (Ets) lombardi.

Secondo il rapporto, la stima è di una riduzione di circa il 27% del fatturato medio annuo del triennio, con effetti che ricadrebbero anche sugli addetti che lavorano in quest'ambito: circa un quarto (57.000) dei posti di lavoro del settore può essere a rischio. "In difficoltà - spiega Fondazione Cariplo - sarebbero anche i beneficiari dei servizi e le loro famiglie che si potrebbero trovare senza strutture a cui rivolgersi. Si tratta infatti di organizzazioni che nella maggior parte dei casi si prendono cura delle persone più fragili o, con le loro attività, animano i luoghi della cultura". (ANSA).