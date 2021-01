COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla": è quanto afferma il presidente della Regione Attilio Fontana, auspicando che "dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione". Il governatore spiega che nella regione i "tassi di incidenza tra tamponi e positivi" sono "fortemente al di sotto della soglia d'allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti". Ma non trova grande conforto dall'opposizione: si aprirà, infatti, con la discussione della mozione di sfiducia nei suoi confronti la prossima seduta del Consiglio Regionale della Lombardia in programma martedì prossimo 2 febbraio. Il documento è stato sottoscritto da 30 consiglieri.

Oggi i dati dicono che non 34.156 tamponi effettuati, sono 1.900 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto di positività in calo al 5,5% (ieri 6.2%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+8, 379) mentre calano negli altri reparti (-47, 3.490). I decessi sono 77 per un totale complessivo di 27.016 morti dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 2.148.

Intanto la La Procura di Brescia disporrà nuovi accertamenti dopo quanto riferito in oltre due ore di interrogatorio da Carlo Mosca, il primario dell'ospedale di Montichiari arrestato con l'accusa di omicidio volontario perché avrebbe somministrato farmaci letali a pazienti affetti da covid nel corso della prima ondata della pandemia. Sul piano economico anche il Terzo Settore lombardo soffre le conseguenze della pandemia: nel 2020, le perdite per il comparto sarebbero oltre un miliardo di euro.

Lo afferma un rapporto della Fondazione Cariplo che, con l'Istat, ha prodotto una stima degli impatti sugli Enti di Terzo Settore (Ets) lombardi. Secondo il rapporto, la stima è di una riduzione di circa il 27% del fatturato medio annuo del triennio. (ANSA).