Fontana, doveroso riconoscimento a lombardi

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il passaggio in fascia gialla "credo che sia un doveroso e giusto riconoscimento ai tanti sacrifici che i cittadini hanno compiuto in questi mesi e in queste settimane": è quanto sottolinea il governatore Attilio Fontana, in un video sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.

Fontana si dice "molto contento" di questa notizia "ma nello stesso tempo - aggiunge - voglio invitare tutti, proprio perché è stato faticoso ottenere questo risultato, a mantenere dei comportamenti rispettosi delle regole e delle precauzioni che in questi mesi abbiamo sempre comunicato". Questo, conclude "per fare in modo che la situazione possa ulteriormente migliorare e possiamo mantenere questa riacquistata parziale ma importante libertà".

"I dati riguardanti la situazione epidemiologica della Lombardia erano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in zona gialla è la conferma di quanto sosteniamo da giorni", ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti. "Confidiamo comunque nella responsabilità dei lombardi - aggiunge Moratti - e siamo lieti che le imprese e i lavoratori della nostra regione potranno finalmente tornare alle proprie attività a pieno regime: la locomotiva d'Italia si rimette in moto". (ANSA).