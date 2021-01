Coppa Italia: giudice sportivo, un turno a Ibra e Lukaku

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Giudice sportivo della Lega calcio ha squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la rissa nel derby dei quarti della Coppa Italia di martedì. L'attaccante dell'Inter salterà la semifinale contro la Juve, Ibra invece la prima partita di Coppa Italia della prossima stagione. Squalificato per una giornata anche Hakimi (ammonito nel derby, era diffidato). L'organo di giustizia sportiva, venuto a conoscenza del referto arbitrale, ha squalificato il belga Lukaku perché diffidato, dopo l'ammonizione nella partita contro il Milan; lo svedese Ibrahimovic, invece, è stato fermato dopo l'espulsione sul campo rimediata però per doppia ammonizione. La Procura della Figc potrebbe tuttavia aprire un fascicolo per stabilire i fatti accaduti fra i due. La prova tv viene richiesta in casi eccezionali dagli organi federali solo a completamento dei referti di arbitro e ispettori di campo. In relazione alle partite dei quarti appena disputate sono stati fermati per un turno anche Palomino dell'Atalanta e Kessie del Milan, oltre ad Hakimi, Ibra e Lukaku. (ANSA).