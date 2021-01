Coppa America: In a Bottle, barche volano grazie ai 'foil'

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Perché le barche "volano" sull'acqua? Se lo chiede, in occasione della Coppa America di vela in programma in queste settimane in Nuova Zelanda, il nuovo focus di In a Bottle.

Il curioso fenomeno - è la risposta - ha una spiegazione scientifica ed è possibile grazie ai foil, le appendici idrodinamiche montate ai lati degli scafi.

Ad affrontarsi nella baia di Auckland, sono delle barche ipertecnologiche, capaci di "fluttuare" sulle onde a grandi velocità, nonostante gran parte della loro superficie rimanga sospesa fuori dalle acque. Le barche protagoniste di questa Coppa America sono degli AC75 iper-tecnologici che consentono ai team di raggiungere velocità davvero impressionanti rispetto alle precedenti edizioni. Si gareggia su monoscafi con una lunghezza pari a 23 metri circa (75 piedi), caratterizzati da due foil laterali: si tratta di appendici mobili che permettono alle imbarcazioni di navigare sollevate dalla superficie dell'acqua, raggiungendo con vento al limite massimo consentito anche i 50 nodi di velocità.

Come fa una barca a vela - si chiede In a bottle - a navigare staccata dal pelo dell'acqua? In realtà non può, tanto è vero che il timone e i foil rimangono in acqua. Ma lo scafo, che è la parte che crea maggiore attrito, rimane sospeso fuori dall'acqua. C'è una legge scientifica che spiega tale fenomeno, reso possibile grazie ai foil: le appendici idrodinamiche che terminano a forma di J (o di L o anche di T rovesciata) e vengono posizionate circa a metà degli scafi. I foil hanno un profilo simile alle ali degli aerei e, proprio come queste, quando la barca raggiunge una certa velocità, creano portanza e producono una forza sufficiente a sollevare lo scafo. Il risultato è che navigando "in foiling" le barche raggiungono velocità impressionanti. (ANSA).