Conte "indagine Ibra-Lukaku? Non so né mi interessa"

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "La lite tra Ibrahimovic e Lukaku? Non lo so e non mi interessa se ci sarà un'inchiesta o meno. Il mio compito è quello di fare l'allenatore e di allenare i giocatori. Non so che tipoo di decisioni verranno prese. Per quanto riguarda Lukaku lui era in diffida, è stato ammonito e quindi è stato automaticamente squalificato". Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha commentato, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento, l'ipotesi di una indagine della Procura Figc sulla lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Coppa Italia. (ANSA).