Coima: Sala, volumetrie Pirellino? Progetto è interessante

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Io non sono mai ideologico ma sempre pragmatico, andremo a vedere tecnicamente le questioni, il progetto è interessante e penso che la politica sia qualcosa di sacro ma penso anche che da sola, se non trova le alleanze nel sistema pubblico e privato, rischia di fare dei disegni sulla carta". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del progetto del Pirellino presentato da Coima, che prevede di sfruttare l'aumento di volumetrie previsto dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana, che il Comune ha duramente criticato.

"Credo che sia un progetto interessante che guarderemo con attenzione senza far perdere tempo a nessuno, avendo un lungo passato da manager so che c'è una finestra temporale per investire", ha concluso. (ANSA).