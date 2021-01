Treno deragliato: gip archivia manager Trenord e Ansf

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Sono "condivisibili le conclusioni" della Procura di Milano che ha ritenuto non siano "ravvisabili profili di colpa in capo a Trenord". Scrive così il gip Sofia Fioretta nel suo provvedimento con cui ha archiviato la posizione di due dirigenti della società di piazzale Cadorna, Cinzia Farisè e Alberto Minoia come chiesto dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, nell'ambito del procedimento sull'incidente ferroviario di Pioltello, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio del 2018 morirono tre persone e diverse decine rimasero ferite.

Mentre da un lato è in corso davanti al gup Anna Magelli l'udienza preliminare per 10 imputati tra manager, dipendenti e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e la stessa Rfi, un altro giudice accoglie la richiesta dei pubblici ministeri e archivia anche la posizione dell'allora direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e di un suo vice, Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso escludendo anche per loro "profili di co-responsabilità".

Per il gip il "disastro è al punto zero. Tutto quello che si verifica dopo è la conseguenza di quello che si è prodotto al punto zero", in prossimità del quale è stato ritrovato un giunto in "cattive condizioni" e dove si staccò un pezzo di rotaia, cosa che fece deragliare il treno. E quindi non è stata rilevata alcuna causa da ricondurre al materiale rotabile, ad anomalie del sistema di frenata o a eventuali errori umani da parte del personale di bordo. "L'esito delle indagini conferma la totale affidabilità del treno coinvolto e la conformità del convoglio alle norme di sicurezza, oltre che il corretto operato dell'azienda, la cui posizione è già stata archiviata con decreto del 23 luglio 2020, e dei suoi responsabili che hanno immediatamente offerto la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria, per le verifiche tecniche e documentali", si legge in una nota di Trenord. (ANSA).