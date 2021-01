Picchia la moglie e si barrica in casa, preso

(ANSA) - MONZA, 28 GEN - Ha picchiato la moglie davanti ai figli e quando lei è riuscita a chiamare il 112, lui si è barricato in casa minacciando i carabinieri con una pistola, fin quando è stato bloccato e arrestato. È accaduto lunedì a Verano Brianza (Monza), ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi.

L'uomo, 46 anni, dopo aver aggredito a schiaffi, pugni e calci la moglie, quando ha visto arrivare le pattuglie dell'arma ha chiuso la villetta di famiglia e, con una pistola in mano (poi rivelatasi una replica), ha gridato ai carabinieri: "...e adesso andate a prendere le mitragliette!".

Solo quando ha visto arrivare diverse auto di militari il 46 enne si arreso aprendo la porta di casa, per poi cercare di colpire uno dei militari che gli si è avvicinato per arrestarlo.

La moglie è stata soccorsa e medicata per contusioni e ferire con prognosi di venti giorni. Processato per direttissima, per il 46 enne è stata applicato il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa. (ANSA).