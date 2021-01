Live club temono collasso, campagna '?' sui social

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - I live club e le sale concerto "prorompono" sui social ponendo un grande punto interrogativo sul loro futuro e per capire se il 2021 sarà l'anno della loro chiusura.

Oggi, oltre novanta sale concerto italiane, nello stesso istante, dalle 11 di questa mattina, hanno posto una domanda: un'immagine con un grande punto interrogativo comparso simultaneamente sulle pagine social dei live club simbolo della musica dal vivo contemporanea in Italia. Immagini delle facciate, dei palchi, delle porte di ingresso, che negli anni, per tutti gli appassionati, hanno rappresentato la via di accesso a un concerto, a un evento, a un'emozione condivisa, a un'esperienza vissuta con attesa e spensieratezza.

Il 2020 - sottolineano - ha segnato la chiusura obbligata di tutte queste realtà, imposta dalla grande emergenza sanitaria globale. Risalgono, infatti, a febbraio di un anno fa i primi concerti rimandati e poi mai più recuperati. Nelle didascalie condivise si legge: "L'ultimo Concerto?" Rinforzato maggiormente dall'hashtag che lascia spazio a molte interpretazioni e sicuramente a un grande senso di angoscia e sgomento: #ultimoconcerto.

La campagna di sensibilizzazione proseguirà nelle prossime settimane. (ANSA).