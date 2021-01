Libri: Federico Floris, così racconto la malinconia

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Esce oggi in libreria il romanzo d'esordio di Federico Floris dal titolo 'Raccontami di te', edito da BookRoad. Il libro, grazie alle sedute con uno psicologo, attraversa il periodo sereno dell'infanzia del protagonista, i traumi e le difficoltà dell'adolescenza, il desiderio di appartenenza, il rifiuto, l'affetto e l'identità: le tappe fondamentali della vita che conducono alla scoperta di se stessi.

"Credo fermamente che il conflitto sia evoluzione" spiega l'autore, sardo di origine e milanese di adozione da molti anni.

"Ho voluto raccontare la malinconia che mi portavo dentro da molto tempo e che un giorno ho deciso di affrontare attraverso un percorso di analisi e autoanalisi. Mi piace pensare che le persone che leggeranno questo romanzo siano 'custodi' della mia storia e che possa essere spunto di riflessione per loro, dargli la spinta per affrontare le sfide della vita e, perché no, ritrovare o rivivere una parte di loro che si era assopita".

