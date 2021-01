Eurolega: Ax Milano-Zenit San Pietroburgo 82-76

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Dieci su dieci, sei vittorie consecutive in Eurolega e terzo posto cementato dalla vittoria nello scontro diretto ad altissima quota contro lo Zenit (82-76). Davanti al ct della Nazionale, Meo Sacchetti, non si ferma la marcia dell'Olimpia Milano che ora si trova più vicina alla prima piazza del Barcellona (17-6) che alla nona ell'Efes (12-10). Dopo una gara in continua sofferenza (lo Zenit è stato anche sul +12, 41-29 al 16') un successo di cuore più che di tattica: quello che mettono nel finale Punter (14) e soprattutto Micov, appena ristabilito dal Covid, che segna 8 dei suoi 10 punti - tra cui il canestro del definitivo sorpasso, 72-71 - nell'ultimo periodo. "E' in questi momenti - spiega Hines, quattro volte campione d'Europa, 12 punti e 8 rimbalzi - che si vedono le grandi squadre, in cui bisogna fare la differenza".

Più che soddisfatto coach Messina: "E' tutto iniziato dalla difesa nella ripresa, abbiamo pressato meglio sui loro tiratori.

E' una bella vittoria, ora spero di poter dare un paio di giorni di riposo ai miei giocatori". Il viaggio è ancora lungo ma Milano non sembra volersi più fermare. (ANSA).