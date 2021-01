COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Si è conclusa nel pomeriggio l'audizione del ministro Roberto Speranza, sentito come persona informata sui fatti, dal procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota in trasferta a Roma con un pool di pm che indagano sulla gestione del Covid nella Bergamasca. La deposizione è durata per circa 5 ore e ha riguardato in particolare il presunto mancato aggiornamento del piano pandemico e la mancata attuazione di quello in vigore quando è scoppiata la prima ondata e tuttora vigente che, secondo gli inquirenti, è fermo al 2006.

I dati di oggi sul fronte della pandemia dicono che con 41.677 tamponi effettuati sono 2.603 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività al 6,2% in crescita rispetto a ieri (5.1%). Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-6, 371 in totale) che negli altri reparti (-36, 3.537). I decessi sono 88 per un totale complessivo di 26.939 morti dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 1.714.

Nei penitenziari nella seconda ondata, la popolazione carceraria contava 7.600 persone (a fronte di una capienza regolamentare di 6.143), 1.220 delle quali affette da Covid 19 da ottobre ad oggi, mentre il totale dei casi da inizio pandemia ammonta a 1.329: 45 sono stati i ricoveri e tre i detenuti morti a causa del virus. Attualmente ci sono ancora 139 detenuti positivi.

E sempre sul piano delle indagini la Procura milanese ha chiesto la proroga dell'indagine sulla gestione dell'emergenza Covid all'Istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano. Si vuole verificare se le condotte tenute nei confronti dei pazienti ospiti sono state adeguate. E la Procura di Pavia ha chiesto una proroga delle indagini di sei mesi nell'inchiesta che vede indagate otto persone per l'accordo tra il Policlinico San Matteo e la multinazionale DiaSorin in relazione allo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi del Covid 19.

