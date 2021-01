BioUpper, 12,8mln raccolta in 4 anni per 29 startup

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Una raccolta di 12,8 milioni di euro in 4 anni da 29 startup è il bilancio del progetto di BioUpper 4, la prima piattaforma italiana dedicata alle Scienze della Vita, promossa da Novartis e Fondazione Cariplo con la partecipazione di IBM e la collaborazione di Cariplo Factory. La piattaforma ha tenuto l'investor day che ha favorito l'incontro di 9 startup con 20 investitori.

BioUpper, nata nel 2015 per sostenere i migliori progetti imprenditoriali relativi alle Life Sciences, ha ricevuto - nei sui 5 anni di attività - oltre 500 nuove progettualità e supportato un totale di 40 startup, attraverso percorsi di empowerment, accelerazione e accompagnamento al mercato, con l'obiettivo di stimolare l'innovazione del settore in Italia, in una logica di open innovation.

La raccolta non traccia poi gli investimenti ricevuti in accordi non divulgati pubblicamente. I Venture Capital si confermano in cima alla classifica degli investitori, contribuendo con oltre il 52% dei finanziamenti; a seguire si posizionano i Business Angel (23,5%), i grant governativi (13,7%), e infine i proventi da premi e competizioni (10,3%). I dati raccolti dimostrano che, in tutte le fasi di maturità delle startup, queste opportunità economiche sono cruciali per la crescita e lo sviluppo delle stesse e, di conseguenza, per l'evoluzione del comparto. (ANSA).