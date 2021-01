Manfredi,fondamentale preservare ricordo

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - "La funzione del ricordo e dell'università è fondamentale: siamo custodi attivi della memoria che va preservata agendo, parlando, a volte anche litigando, ma mai subendo in maniera passiva". E' quanto ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, durante l'evento "Io mi ricordo di te", organizzato dall'Università Milano-Bicocca e dall'associazione Unita, in occasione della Giornata della Memoria.

"La conoscenza serve per difendersi dai mostri del passato e l'università deve essere luogo di conoscenza, ma deve anche essere attiva nella società, interpretando i tempi nuovi - ha continuato il ministro -. In questa Giornata della Memoria, in questa combinazione con il momento che stiamo vivendo, il ricordo di una stagione così triste e dura, quale è stata quella della Shoah, sembra - come ci sembrava la pandemia - lontano nel tempo e irrepetibile, ma sappiamo che non è così, perché nella natura dell'uomo il tema della discriminazione, della sopraffazione e della violenza è sempre all'ordine del giorno".

(ANSA).