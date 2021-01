Ibrahimovic, nel mio mondo non c'è posto per razzismo

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - "Nel mondo di ZLATAN non c'è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza - siamo tutti uguali!! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri": lo scrive l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sui propri profili social condividendo il video di due bambini di etnie diverse, che si corrono incontro abbracciandosi. Un chiarimento, quello dell'attaccante, in riferimento alla lite con Lukaku avuta al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia di ieri sera. (ANSA).