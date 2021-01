Giorno Memoria: a Milano commemorazione in ex albergo Regina

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Nel Giorno della memoria Milano ha ricordato le vittime del nazi-fascismo anche con una cerimonia di deposizione di corone davanti all'ex albergo Regina, che dal 1943 fu il quartiere generale delle SS naziste e della Gestapo.

Una targa oggi ricorda gli orrori e le torture avvenute in quel luogo.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Carlo Borghetti, il presidente della Comunità ebraica di Milano Milo Hasbani, il presidente di Anpi Milano Roberto Cenati.

"Queste sono testimonianze necessarie, certo vissute in maniera diversa a causa della pandemia, ma in ogni caso è importantissimo soprattutto in un momento di tanta incertezza testimoniare quello in cui crediamo", ha detto il sindaco Sala.

Per il vicepresidente del Consiglio regionale Borghetti, questo "è un giorno da celebrare con più convinzione che mai". Sala sulla sua pagina Instagram ha rilanciato la storia di Violetta Silvera, deportata e morta ad Auschwitz nel 1944. (ANSA).