COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Con 44.809 tamponi effettuati, sono 2.293 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività invariato al 5,1%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) mentre aumentano negli altri reparti (+43). I decessi sono 62, i guariti/dimessi 2.161.

La questione aperta in questi giorni riguarda i vaccini anti Covid. In Lombardia l'11% del personale sanitario non ha aderito alla campagna di vaccinazione. E' quanto si evince dai dati forniti dall'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. "Il personale sanitario - ha spiegato - ha aderito per l'89%, gli operatori non sanitari per l'83%, gli ospiti della Rsa per il 91% e gli operatori Rsa per l'82%".

"Se non dovessero intervenire modifiche nel piano consegne - ha poi detto l'assessora - sappiamo che potremo avere il completamento della fase 1 per il 5 marzo". Quanto alla questione Pfizer, secondo Moratti "quello che il Governo pensa di fare è tutelare attraverso azioni giudiziarie la mancata consegna. E' un percorso condiviso con la conferenza Stato-Regioni", ma "questa partita è nelle mani del Governo. Noi naturalmente la sosteniamo: tutto quello che si può fare e si deve fare per il piano vaccinale lo sosteniamo". Intanto la Regione sta individuando con i sindaci "strutture temporanee che permettano la somministrazione massiva" dei vaccini.

Critico infine il sindaco di Milano sulla polemica relativa alla zona rossa. "Io non capisco - ha detto Giuseppe Sala - questa difesa a oltranza della Regione Lombardia e questa idea di dire non abbiamo sbagliato niente". "È capitato anche a me - ha aggiunto - di dire che ho sbagliato e credo che i cittadini quando ammetti che hai sbagliato, sapendo che sei sotto pressione dalla mattina alla sera, lo possono comprendere".

