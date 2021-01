Unicredit: Andrea Orcel prossimo ceo al posto di Mustier

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Si scioglie il nodo sul nuovo ceo di Unicredit e si va verso la nomina di Andrea Orcel al posto lasciato da Jean Pierre Mustier. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie il Cda per la scelta del banchiere, sul cui nome i soci di Unicredit hanno trovato la quadra, si terrà prima del weekend.

Il titolo, spinto dalle indiscrezioni, si è messo a correre in Borsa ed è finito in asta di volatilità con un balzo del 5 per cento (ANSA).